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Жизнь

Цыганка-рецидивистка с Алтая при помощи «силиконовых червей» сняла порчу за 1,5 млн рублей

В Кемеровской области задержали ранее судимую жительницу Алтайского края, похитившую у пенсионерки 1,5 млн рублей, сообщает региональное МВД.

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ССО

С жалобой в полицию обратилась 79-летняя жительница Кемерова, у которой неизвестная похитила около 1,5 млн рублей.

«На улице к пожилой женщине подошла цыганка и попросила воды. Кемеровчанка пригласила ее в свою квартиру. В жилище гостья заявила, что на пенсионерку наложена порча и попросила принести мед, чтобы провести ритуал», — рассказали в ведомстве.

Цыганка незаметно бросила в мед скрученные силиконовые резинки и убедила пенсионерку, что это черви — признак сглаза.

Аферистка заявила, что для избавления от порчи необходимы все имеющиеся в доме деньги.

«Женщина передала незнакомке конверт, в котором находились деньги в различной валюте, а затем ушла за стаканом воды. По завершению «обряда» злоумышленница забросила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась. После ее ухода кемеровчанка решила проверить сохранность наличных, но их в конверте не оказалось, — сообщили в МВД.

Полицейские оперативно задержали ранее судимую за мошенничество 54-летнюю жительницу Алтайского края. Большую часть денег удалось вернуть.

Цыганку поместили под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница.

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