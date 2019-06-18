Цискаридзе заявил, что современные учителя должны знать «Гарри Поттера»

Артист и хореограф подчеркнул, что необходимо «прорваться в сознание» учеников, пишет argumenti.ru. Артист признался, что сам пересматривал «Гарри Поттера».
У современного поколения нет авторитетов, считает Цискаридзе, пишет ura.ru. Балетмейстер отметил, что молодежь и не знакома с многими классическими фильмами, из-за чего не знает распространенных крылатых выражений.
Николай Цискаридзе.
архив Алтайского государственного института культуры
Ранее Николай Цискаридзе признался, что свою мизерную пенсию откладывает на похороны.