Цискаридзе заявил, что современные учителя должны знать «Гарри Поттера»

Народный артист России, балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что современные педагоги должны знать содержание «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Игры престолов» — чтобы наладить общение с молодым поколением.

Артист и хореограф подчеркнул, что необходимо «прорваться в сознание» учеников, пишет argumenti.ru. Артист признался, что сам пересматривал «Гарри Поттера».

У современного поколения нет авторитетов, считает Цискаридзе, пишет ura.ru. Балетмейстер отметил, что молодежь и не знакома с многими классическими фильмами, из-за чего не знает распространенных крылатых выражений.

Николай Цискаридзе. архив Алтайского государственного института культуры

Ранее Николай Цискаридзе признался, что свою мизерную пенсию откладывает на похороны.