Цой, Шукшин и впечатления от катастрофы в США. Что мы знаем о барнаульском скульпторе Михаиле Кульгачеве

1. В 1971 году Михаил Кульгачев приехал в Барнаул и влился в художественную жизнь города, постоянно участвуя в краевых, региональных, всесоюзных и всероссийских выставках. В 1980 году он стал членом Союза художников России.
2. Своей первой знаковой скульптурой Кульгачев считает «Челленджер. Икары ХХ века». Как рассказывал художник «Алтайской правде», он создал ее под впечатлением от взрыва в январе 1986 года американского космического корабля, когда разом погибли несколько астронавтов.
3. Когда-то скульптор обсуждал со своими студентами, какие еще статуи можно было бы установить в Барнауле, но тогда на разговорах все и закончилось. Одну из них в итоге установили в Германии.
«Это проект сестер Пономаревых, у них отец работает архитектором в Германии, предложил там установить и, кажется, идею поддержали», — рассказывал Кульгачев.
4. В нулевые встал вопрос о памятнике напротив здания МВД. Скульптор создал эскиз бронзовой статуи Георгия Победоносца, но ее так и не доделали. Зато постамент подписали его именем. Автор был возмущен.
5. Из-под его руки появились памятник Пушкину, памятник Виктору Цою, монументальный рельеф на Доме политической книги, памятник эвакуированным заводам и многие другие.
6. Работы Михаила Кульгачева находятся в музеях Барнаула, Москвы, Калининграда, Перми, а также в частных коллекциях Дании, Финляндии и США, Германии, Испании, Норвегии и не только.
7. Сейчас Кульгачеву 76 лет и он преподает в АлтГТУ им. И. И. Ползунова на кафедре ИЗО.