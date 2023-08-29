Цвела акация как провокация: Роскачество проверило мед с Алтая и увидело неладное

Государственная система "Роскачество" на прошлой неделе опубликовала новые данные по исследованию меда. Среди более 20 образцов был один с Алтайского края. Проверяющие заподозрили производителя в фальсификации. Хотя по этому поводу есть иная точка зрения.

Производителем отобранного образца является бийская компания "Медовый край". Приобрели его контролеры Роскачества на популярном маркетплейсе. Мед оказался зрелым, без механических примесей, не содержащим ГМО.

Внешний вид, вкус и запах его соответствуют товарной категории.

Признаки брожения отсутствуют. К тому же содержание воды соответствуют опережающему стандарту Роскачества, а значит мед не разбавлен водой или другими растворителями", - говорится в сообщении.

Итоговая оценка алтайского образца оказалась 4,2 баллов из 5 возможных.

Смутил проверяющих один момент - оказалось, что мед совсем не из акации, как заявлено на упаковке. Пыльцевой анализ показал, что образец ивовый. Поэтому Роскачество снизило ему оценки в графе "маркировка" и "фальсификация".

Юрий Богуславский. Анна Зайкова

Что говорят другие эксперты

Юрий Богуславский, руководитель кооператива "Алтай - медовый край", утверждает: данный факт, скорее всего, к фальсификации никакого отношения не имеет. Скорее, это банальное стечение обстоятельств.

"Ива и акация цветут примерно в одно время, только ива чуть раньше. Видимо поэтому и произошел этот казус природы", - полагает эксперт.

По его словам, ивовый мед - явление крайне редкое. Дело в том, что весной, когда цветет ива, пчелы еще не медоносят, а весь собранный цветочный "урожай" несут, чтобы прокормить своих деток.

Мед. Пчелы. СС0

"Ребята, получившие ивовый мед - просто молодцы. Такая редкость! Ивовый мед можно продавать по 1,5 тыс. рублей за килограмм. По внешнему виду он такой же как из акации", - сообщил Юрий Богуславский.

Напомним, в июле Роскачество проверило колу, сделанную алтайской компанией "Бочкари". Выводы экспертов и членов фокус-группы оказались различными.