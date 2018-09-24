Цвет настроения красный: какие деревья осенью становятся пурпурными

В осеннем списке «50 оттенков красного» — клен, дуб и даже слива с яблоней. Посмотрим, как выглядят красные деревья в последние сентябрьские дни — перед тем, как сбросить листья на зиму.

Красный клен встречается во многих странах мира и часто используют его в ландшафтном дизайне. Летом зеленые, осенью листья красного клена становятся пурпурного цвета. В Японии даже появилось множество сортов этого дерева.

Краснолистная яблоня неприхотлива и устойчива к любым погодным условиям. Существует множество сортов этого дерева. Цвет листьев осенью тоже бывает разным.

А краснолистную сливу часто называют алычой. Осенью она плодоносит темно-бордовыми сливами. И листья становятся такого же цвета. Алычу можно выращивать как для урожая, так и как декоративное дерево, пишет mail.ru.

Бук — большое и очень красивое дерево, которое чаще выращивают в парках. Бук лесной достигает 20 метров в высоту и может жить 500 лет. А вот красный дуб еще называют канадским, или остролистым. Он любит простор и не готов ютиться в маленьком садике. Поэтому такие деревья можно увидеть в основном в дендропарках или ботанических садах.