Цветение кандыка. Редкий соперник маральнику зацвел в Алтайском крае

В селе Плотниково Косихинского района зацвели редкие цветы. Недалеко от населенного пункта есть единственный в равнинной части Алтайского края лог, где растет кандык, пишет ГТРК Алтай.

В селе в этом году решили впервые устроить праздник цветения кандыка. Глава села Плотниково Ольга Люст рассказала, что для всех туристов проведут экскурсии, накормят ухой и блинами.

«Праздник посвящен цветению кандыка. Он распускается одним из первых после стаивания снега и цветет очень мало: неделю, две. Он такой красивый, нежный. Может быть, кто-то не видел такого цветка, у них есть возможность приехать, посмотреть, побывать на экскурсии в нашем логу», — отмечает глава села.

На День сибирского кандыка готовят развлекательную программу: устроят ремесленную ярмарку. Праздник состоится при любой погоде, добавляют организаторы.

Напомним, праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни пройдет 1 мая.