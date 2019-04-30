Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Цветение кандыка. Редкий соперник маральнику зацвел в Алтайском крае

В селе Плотниково Косихинского района зацвели редкие цветы. Недалеко от населенного пункта есть единственный в равнинной части Алтайского края лог, где растет кандык, пишет ГТРК Алтай.

Сибирский кандык.
Сибирский кандык.
А. Лотов / altzapovednik.ru

В селе в этом году решили впервые устроить праздник цветения кандыка. Глава села Плотниково Ольга Люст рассказала, что для всех туристов проведут экскурсии, накормят ухой и блинами.

«Праздник посвящен цветению кандыка. Он распускается одним из первых после стаивания снега и цветет очень мало: неделю, две. Он такой красивый, нежный. Может быть, кто-то не видел такого цветка, у них есть возможность приехать, посмотреть, побывать на экскурсии в нашем логу», — отмечает глава села.

На День сибирского кандыка готовят развлекательную программу: устроят ремесленную ярмарку. Праздник состоится при любой погоде, добавляют организаторы.

Напомним, праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни пройдет 1 мая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость