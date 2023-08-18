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Жизнь

ТЦ в продаже, авиашоу и приговор за самоволку. Что произошло в Алтайском крае 18 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Банки начали повышать процент по ипотеке. О том, что будет с кредитами после повышения ключевой ставки — читайте в нашем разборе.
  • Барнаул готовится к авиашоу. Выпускники Барнаульского авиационного училища вновь, уже в 24-й раз, слетятся в Алтайский край со всей страны, чтобы отметить День авиации.
  • В Барнауле вновь выставили на продажу здание торгового центра «Россия». Бывшему кинотеатру не могут найти нового хозяина уже больше года.
  • Градсовет Барнаула отправил на доработку проект магазина, который хотят построить на месте одного из последних деревянных домов на Красноармейском проспекте.
  • Военнослужащего из Алтайского края приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части в январе 2023 года.
  • Участку леса со старовозрастными соснами в Ребрихинском районе у села Кадниково присвоили статус памятника природы краевого значения. Общая площадь новой особо охраняемой территории — 69,7 га.
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