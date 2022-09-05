5 сентября
﻿
Жизнь

Ту-ту-ту! Как духовые оркестры прошли с музыкальным парадом и зажгли в Центральном парке в Барнауле

В Барнауле с марш-парадом по Мало-Тобольской утром 4 сентября прошли семь духовых оркестров и разбудили последних сонь в округе. О том, как блестели на солнце барабаны и о чем трубач выдувал медь, вы узнаете в фоторепортаже altapress.ru.

Парад оркестров на ул. Мало-Тобольской
Парад оркестров на ул. Мало-Тобольской
Ирина Пергаева

Все это представление — финал фестиваля смотра «Юбилейные фанфары», который поддержал президентский фонд культурных инициатив. Сегодня выступали семь лучших коллективов из 17, что участвовали в смотрах: от детских и любительских до профессиональных.

Каждый из семи коллективов дал громкий получасовой концерт в Центральном парке. Представление начали с гимна России.

Как передает корреспондент altapress.ru, сначала народ неохотно собирался посмотреть на ансамбли, но потом все места в парке были заняты.

В финале сводный оркестр фестиваля сыграл песню «Край Алтайский», который написали к юбилею региона.

Ранее барнаульцы могли увидеть участников «Оркестрового марафона» в день города. Например, в университетском дворике АлтГУ играл военный оркестр управления Росгвардии, а в Лесной сказке — коллективы из ЗАТО «Сибирский» и Советского района.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость