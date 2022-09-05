Ту-ту-ту! Как духовые оркестры прошли с музыкальным парадом и зажгли в Центральном парке в Барнауле

В Барнауле с марш-парадом по Мало-Тобольской утром 4 сентября прошли семь духовых оркестров и разбудили последних сонь в округе. О том, как блестели на солнце барабаны и о чем трубач выдувал медь, вы узнаете в фоторепортаже altapress.ru.

Все это представление — финал фестиваля смотра «Юбилейные фанфары», который поддержал президентский фонд культурных инициатив. Сегодня выступали семь лучших коллективов из 17, что участвовали в смотрах: от детских и любительских до профессиональных.

Каждый из семи коллективов дал громкий получасовой концерт в Центральном парке. Представление начали с гимна России.

Как передает корреспондент altapress.ru, сначала народ неохотно собирался посмотреть на ансамбли, но потом все места в парке были заняты.

В финале сводный оркестр фестиваля сыграл песню «Край Алтайский», который написали к юбилею региона.

Ранее барнаульцы могли увидеть участников «Оркестрового марафона» в день города. Например, в университетском дворике АлтГУ играл военный оркестр управления Росгвардии, а в Лесной сказке — коллективы из ЗАТО «Сибирский» и Советского района.