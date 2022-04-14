Туда и обратно. Сидящего в колонии экс-главу Славгорода требуют наказать еще и за манипуляции с полигоном

Арбитражный суд Алтайского края рассматривает заявление о привлечении к субсидиарной (финансовой) ответственности Сергея Горбунова, экс-главу Славгорода, ранее осужденного за взятки . Заявитель полагает: «манипуляции» с местным мусорным полигоном, совершенные под руководством Горбунова, нанесли ущерб предприятию-банкроту. Если суд согласится с доводами, ответственность настигнет бывшего главу в колонии строгого режима.

Не виноват , но виноват

Банкротом муниципальное предприятие «Благоустройство города Славгород» признали за полгода до назначения Сергея Горбунова главой — в декабре 2017 года. Казалось бы, его вины в банкротстве быть никак не может — все проблемы предприятия случились до него. Значит, и привлечь нельзя.

И все же конкурсный управляющий МУПа Андрей Бакланов (на сегодня он отстранен) решил, что Горбунов должен деньгами ответить за свои действия на посту главы в 2019 году.

При этом бывший глава Славгорода уже отбывает наказание за получение взяток в колонии строгого режима, и, согласно приговору, должен выплатить штраф за коррупцию — 6,8 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Движение мусорного полигона

Претензии Андрея Бакланова вызваны действиями (да и бездействиями) градоначальника с местным мусорным полигоном.

Фабула дела такова: Сергей Горбунов, будучи главой Славгорода, распорядился прекратить право хозведения МУПа на полигон твердых бытовых отходов. Однако полигон нельзя было изымать из конкурсной массы — так решил арбитражный суд.

Но администрация Славгород передала его в хозведение «Водоканалу». А Росреестр зарегистрировал за ним это право. Бакланову пришлось возвращать полигон в конкурсную массу МУПа через суд — и этого он добился.

Администрация решение суда исполнила только через полгода и только после возбуждения исполнительного производства по требованию Бакланова.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Манипуляции и незаконное изъятие

И вот за это время полигон стал дешевле. Изначально он оценивался в 20 млн рублей, а после передачи «Водоканалу» и обратно стоимость, по данным оценщика, по каким-то причинам составила всего 5,2 млн.

В ходе конкурсного производства полигон был продан, покупателем стало ООО «Благоустройство города Славгород», какое-то время арендовавшее полигон. Но суть в данный момент не в покупателе.

Бакланов считал: если бы объект продали вовремя, долги кредиторам, наделанные МУПом, были бы погашены полностью. А из-за действий и бездействий Горбунова этого не случилось — осталось еще 15,5 млн рублей.

Манипуляции с полигоном, незаконное его изъятие из конкурсной массы и долгое бездействие по невозврату в конкурсную массу — все это Бакланов называет противоправными действиями. Они, по его мнению, привели к невозможности полного погашения требований кредиторов.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Отложили для выяснения деталей

Надо сказать, что уже после подачи Баклановым заявления арбитраж отстранил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего МУПа-банкрота (сейчас «конкурсник» — Максим Плуталов).

Но его заявление арбитраж все же рассматривает. Привлечь к субсидиарной ответственности он требует не только Горбунова, но и администрацию Славгорода.

Ближайшее заседание арбитража состоится 20 апреля. К этому времени суд намерен выяснить, в какой именно колонии содержится Горбунов и уведомлен ли он о подаче заявления. Из материалов суда неясно, представляет ли кто-то интересы сидящего в колонии бывшего городского главы.

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Ранее altapress.ru сообщал, что другого известного на Алтае заключенного — экс-руководителя «Барнаулкапстроя» Александра Канакова — требовали признать банкротом после вынесения наказания по уголовному делу. Но сходу банкротом все же не признали — для начала ввели реструктуризацию, то есть выплату долгов в рассрочку.

Канаков отбывает наказание (4 года) в колонии строгого режима с ноября 2020 года. Согласно приговору по его уголовному делу, он должен уплатить штраф в 15 млн рублей.

Сергей Горбунов. @slavgorod_gorbunov

Что случилось с Сергеем Горбуновым