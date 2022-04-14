Туда и обратно. Сидящего в колонии экс-главу Славгорода требуют наказать еще и за манипуляции с полигоном

Не виноват, но виноват
Банкротом муниципальное предприятие «Благоустройство города Славгород» признали за полгода до назначения Сергея Горбунова главой — в декабре 2017 года. Казалось бы, его вины в банкротстве быть никак не может — все проблемы предприятия случились до него. Значит, и привлечь нельзя.
И все же конкурсный управляющий МУПа Андрей Бакланов (на сегодня он отстранен) решил, что Горбунов должен деньгами ответить за свои действия на посту главы в 2019 году.
При этом бывший глава Славгорода уже отбывает наказание за получение взяток в колонии строгого режима, и, согласно приговору, должен выплатить штраф за коррупцию — 6,8 млн рублей.
Движение мусорного полигона
Претензии Андрея Бакланова вызваны действиями (да и бездействиями) градоначальника с местным мусорным полигоном.
Фабула дела такова: Сергей Горбунов, будучи главой Славгорода, распорядился прекратить право хозведения МУПа на полигон твердых бытовых отходов. Однако полигон нельзя было изымать из конкурсной массы — так решил арбитражный суд.
Но администрация Славгород передала его в хозведение «Водоканалу». А Росреестр зарегистрировал за ним это право. Бакланову пришлось возвращать полигон в конкурсную массу МУПа через суд — и этого он добился.
Администрация решение суда исполнила только через полгода и только после возбуждения исполнительного производства по требованию Бакланова.
Манипуляции и незаконное изъятие
И вот за это время полигон стал дешевле. Изначально он оценивался в 20 млн рублей, а после передачи «Водоканалу» и обратно стоимость, по данным оценщика, по каким-то причинам составила всего 5,2 млн.
В ходе конкурсного производства полигон был продан, покупателем стало ООО «Благоустройство города Славгород», какое-то время арендовавшее полигон. Но суть в данный момент не в покупателе.
Бакланов считал: если бы объект продали вовремя, долги кредиторам, наделанные МУПом, были бы погашены полностью. А из-за действий и бездействий Горбунова этого не случилось — осталось еще 15,5 млн рублей.
Манипуляции с полигоном, незаконное его изъятие из конкурсной массы и долгое бездействие по невозврату в конкурсную массу — все это Бакланов называет противоправными действиями. Они, по его мнению, привели к невозможности полного погашения требований кредиторов.
Отложили для выяснения деталей
Надо сказать, что уже после подачи Баклановым заявления арбитраж отстранил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего МУПа-банкрота (сейчас «конкурсник» — Максим Плуталов).
Но его заявление арбитраж все же рассматривает. Привлечь к субсидиарной ответственности он требует не только Горбунова, но и администрацию Славгорода.
Ближайшее заседание арбитража состоится 20 апреля. К этому времени суд намерен выяснить, в какой именно колонии содержится Горбунов и уведомлен ли он о подаче заявления. Из материалов суда неясно, представляет ли кто-то интересы сидящего в колонии бывшего городского главы.
Ранее altapress.ru сообщал, что другого известного на Алтае заключенного — экс-руководителя «Барнаулкапстроя» Александра Канакова — требовали признать банкротом после вынесения наказания по уголовному делу. Но сходу банкротом все же не признали — для начала ввели реструктуризацию, то есть выплату долгов в рассрочку.
Канаков отбывает наказание (4 года) в колонии строгого режима с ноября 2020 года. Согласно приговору по его уголовному делу, он должен уплатить штраф в 15 млн рублей.
Что случилось с Сергеем Горбуновым
- Сергея Горбунова, бывшего сотрудника МВД, депутаты назначили главой Славгорода в июле 2018 года.
- Уже в 2020 году его задержали за взятку.
- В начале 2022 года суд признал его виновным.
- Он отбывает наказание в колонии строго режима, общий срок — более 8 лет.