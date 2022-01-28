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Происшествия

Убегавшему от полиции со взяткой в руках экс-мэру Славгорода огласили жесткий приговор

Суд Славгорода огласил приговор за взяточничество бывшему главе города Сергею Горбунову.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
@slavgorod_gorbunov

Его признали виновным и приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере суммы взятки — 6,8 млн рублей.

«В доход государства конфискована денежная сумма, соответствующая общей сумме взятки, в размере 4 700 000 рублей, обращено взыскание на имущество Горбунова Сергея Владимировича», — говорится в сообщении суда.

Горбунова задержали 29 мая 2020 года за взятку в 2 млн рублей. За эти деньги предпринимателю пообещали обеспечить договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход закупки.

В сети появилось видео, как Горбунов убегал от полиции и раскидывал деньги. Следователи находили купюры в кустах.

Позже экс-мэр признался в получении взяток на 6 млн рублей.

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