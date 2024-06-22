Турчак: расширять участок Чуйского тракта по дороге на Манжерок закончат гораздо раньше

Планировалось достроить дорогу за четыре года, но завершить строительство решили за два, сообщает врио Глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Андрей Турчак и зампред Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обсудили строительство участка федеральной дороги в обход Маймы и расширение Чуйского тракта до четырех полос до Манжерока.

Обычно это направление сильно загружено, особенно летом - в пике более 27 тысяч автомобилей в сутки. Жители Республики и гости вынуждены часами стоять в пробках, вместо того, чтобы любоваться красотами Алтая.



По дороге на Манжерок финансирование рассчитано на 4 года. Главой Республики Алтай и зампредом Правительства было сделано заключение, что необходимо сдвинуть сроки влево и завершить эту стройку за два года.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Республику Алтай.

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