Турецкая газета назвала Алтай автономной тюркской республикой

В статье упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара.
Также есть автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.
А затем газета перечисляет «автономные тюркские республики — 10 российских регионов. Это Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия.
При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.
Кстати, ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими.
А в конце 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган и вовсе получил в подарок от главы турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели карту «тюркского мира», в которую включили часть России, но не отметили Алтай.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил по этому поводу сожаления, так как центр тюркского мира находится на Алтае и должен быть отмечен красной звездой.
Позже президент АлтГУ Сергей Землюков поддержал заявление Пескова.