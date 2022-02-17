17 февраля
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Жизнь

Турецкая газета назвала Алтай автономной тюркской республикой

Турецкая газета Karar назвала Республику Алтай и еще девять регионов России «автономными тюркскими республиками», сообщает РИА Новости.

Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
altai-republic.ru

В статье упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара.

Также есть автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.

А затем газета перечисляет «автономные тюркские республики — 10 российских регионов. Это Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия.

При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.

Кстати, ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими.

А в конце 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган и вовсе получил в подарок от главы турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели карту «тюркского мира», в которую включили часть России, но не отметили Алтай.

Подарок для президента Турции.
Подарок для президента Турции.
mhp.org.tr

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил по этому поводу сожаления, так как центр тюркского мира находится на Алтае и должен быть отмечен красной звездой.

Позже президент АлтГУ Сергей Землюков поддержал заявление Пескова.

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