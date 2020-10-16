Турецкие журналисты выяснили, почему россияне любят ковры

Любовь россиян к коврам объяснили желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус — к таким выводам пришло турецкое издание Milliyet , поразившись, сколько фото с коврами русские публикуют в соцсетях.

Ковры являются неотъемлемой частью интерьеров российских квартир — они встречаются даже в ванных комнатах и туалетах, говорится в публикации.

Такая традиция началась в 1960-е годы, когда люди стали уезжать из деревень и заселяться в многоэтажки.

«Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода», — пишет издание.

Также ковры помогают решить проблему с плохой шумоизоляцией.

Еще в качестве причины любви к коврам приводят статусность — позволить себе такое изделие могли только люди с достатком, ковер демонстрировал зажиточность, поэтому за ними нередко стояли в длинных очередях.

Издание пишет и о суевериях, связанных с коврами. Например, считается, что их нельзя прибивать к стене — иначе в семье будет скандал, пишет Lenta.ru.

«Поэтому русские предпочитали вешать ковры на стены, пришивая к ним петли, которые уже потом крепились на гвозди», — говорится в статье.

Ранее управление делами губернатора Иркутской области Игоря Кобзева решило не тратить более 358 тыс. рублей на пять элитных ковров. Электронный аукцион на «поставку ковровых изделий» отменили после того, как на закупку обратили внимание СМИ.