Он замёрз! Туристы делятся снимками Ниагарского водопада в -30 градусов

Ниагарский водопад на границе Канады и США сейчас представляет собой ещё более впечатляющее зрелище, чем обычно: из-за сильных морозов он частично замёрз. Как пишет bbc.com, столбики термометров опускались до -30 градусов. Но аномальный холод не отпугнул туристов — они только чаще фотографируют и снимают на видео замерзший водопад, сравнивая его со «сказочным дворцом».