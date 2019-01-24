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Он замёрз! Туристы делятся снимками Ниагарского водопада в -30 градусов

Ниагарский водопад на границе Канады и США сейчас представляет собой ещё более впечатляющее зрелище, чем обычно: из-за сильных морозов он частично замёрз. Как пишет bbc.com, столбики термометров опускались до -30 градусов. Но аномальный холод не отпугнул туристов — они только чаще фотографируют и снимают на видео замерзший водопад, сравнивая его со «сказочным дворцом».

Ниагарский водопад.
Ниагарский водопад.
instagram.com/creation_photography_
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