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Жизнь

Туристы пожаловались на слишком громкий День России на Бирюзовой Катуни

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» испортил отпуск туристам, которые приехали в Алтайский край, чтобы отдохнуть в спокойствии на природе. О том, что произошло на базе, информагенству «Банкфакс» рассказал новосибирец Никита Шершаков.

День России на Бирюзовой Катуни. 2015 год.
День России на Бирюзовой Катуни. 2015 год.
altairegion22.ru

Фестиваль, который обычно проводят 12 июня, прошел с 24 по 27 сентября из-за коронавируса. Праздник был посвящен 75-летию Победы.

Никита Шершаков приехал из Новосибирска на турбазу «Березка» у озера Ая, чтобы отдохнуть в компании близких.

«Алтай мне всегда нравился, он никогда не может плохого впечатления произвести. Сначала все было хорошо. Нас заселили в единственный свободный номер, сказали, что проходит фестиваль. В нашем корпусе жили его участники и организаторы. Мы вернулись в отель около 23:00 и легли спать. Было достаточно шумно, около 15 человек выпивали и громко пели песни», — рассказал турист.

Озеро Ая.
Озеро Ая.
Евгения Родочинская

Когда он попросил компанию праздновать тише, те спустились на первый этаж, но музыка все равно доносилась до номеров.

На очередную просьбу веселящиеся предложили обратиться к администрации турбазы. Ее сотрудница пообещала поговорить с постояльцами, но гулянка стала еще громче.

Тогда Шершаков нашел в в соцсетях организатора фестиваля Наталью Разгоняеву.

«Мы с ней несколько раз говорили по телефону. Я думал, может, она в другом городе и не может никак повлиять, а оказалось, что она была на этой базе. Видимо, где-то в номере была. Тогда я обратился в полицию», — рассказал турист.

Участковый приехал на место и зафиксировал жалобу. К 2 часам ночи участники фестиваля разошлись.

Никита Шершаков с компанией поехал в другой отель, так как свободных домиков дальше от организаторов на этой базе не было.

Также он написал обращение в правительство Алтайского края, так как узнал, что этот фестиваль проводится за бюджетные деньги.

День России на Бирюзовой Катуни. 2016 год.
День России на Бирюзовой Катуни. 2016 год.
altairegion22.ru

«Мне было важно, чтобы провели проверку, потому что люди явно даже не знают, для чего это мероприятие организовано. В регламенте указано, что „для поднятия культуры России“, а по факту просто пьянка и разврат», — поделился новосибирец.

Издание отмечает, что бюджет «Дня России» формируется за счет бюджета Алтайского края и внебюджетных источников.

Сайт фестиваля не обновлялся с самого официального праздника Дня России 12 июня, а как он прошел с 24 по 27 сентября — официальные источники не сообщали.

Ранее altapress.ru составил рейтинг главных претензий туристов к Алтаю.

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