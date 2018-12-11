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Жизнь
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Туристы рассказали, что им помогает расслабиться в полете

Международные эксперты выяснили, как авиапассажиры расслабляются во время полета, сообщает Travel Daily News. В частности, 56% опрошенных сказали, что в самолете употребляют алкоголь и тратят на его покупку в среднем 25 долларов.

Самолет.
Самолет.
СС0.

Еще 8% признались, что употребляли запрещенные препараты перед посадкой на борт, а 12% сообщили, что в полете они и употребляют спиртные напитки, и могут принять запрещенные препараты.

Никогда не употребляли ни алкоголь, ни лекарства и запрещенные препараты перед и во время полета лишь около четверти респондентов, пишет РИА Новости.

С помощью алкоголя и запрещенных препаратов пассажиры пытаются избавиться от страха полета, нервного напряжения или, наоборот, в полной мере ощутить радость перед предстоящим отпуском. Во всяком случае, так говорят эксперты.

В опросе принимали участие 1000 человек.

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