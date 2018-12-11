Туристы рассказали, что им помогает расслабиться в полете

Еще 8% признались, что употребляли запрещенные препараты перед посадкой на борт, а 12% сообщили, что в полете они и употребляют спиртные напитки, и могут принять запрещенные препараты.
Никогда не употребляли ни алкоголь, ни лекарства и запрещенные препараты перед и во время полета лишь около четверти респондентов, пишет РИА Новости.
С помощью алкоголя и запрещенных препаратов пассажиры пытаются избавиться от страха полета, нервного напряжения или, наоборот, в полной мере ощутить радость перед предстоящим отпуском. Во всяком случае, так говорят эксперты.
В опросе принимали участие 1000 человек.