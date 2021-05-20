Модная туристическая полиция патрулирует центр Барнаула во время Кубка мира по гребле

В Барнауле полицейские обзавелись особой нарукавной повязкой на двух языках «Туристическая полиция. Tourist police», пишет « КП — Барнаул ». Временное подразделение создали на период проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В состав туристической полиции вошли сотрудники структурных подразделений УМВД по Барнаулу.

Одним из главных требований было знание иностранного языка. Сотрудники прошли языковую подготовку на базе Барнаульского юридического института.

Для подстраховки каждому выдали еще и разговорник на английском.

«Представители туристической полиции в эти дни несут службу в местах, приближенных к объектам размещения спортсменов и болельщиков соревнований, прибывших из разных стран мира. В задачи полицейских входит не только охрана порядка, но и содействие гостям в различных ситуациях, например, подсказать, как добраться до известных туристических объектов Барнаула», — добавили в пресс-службе главка.

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ стартовали 20 мая.

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