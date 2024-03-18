18 марта
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Жизнь

Туристка заявила, что похудеть в Таиланде невозможно

Тревел-блогер Саша Коновалова отдыхала в Таиланде и рассказала, что от местной еды туристы точно не похудеют. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Дзен».

Бургер. Еда.
Бургер. Еда.
СС0

Она отметила, что фруктовые коктейли в Таиланде дешевые, но на самом деле состоят из льда и сахарного сиропа.

Известно, что тайцы — большие сладкоежки. По этой причине сахар можно обнаружить даже в "натуральном" йогурте, молоке и даже к нарезке фруктов часто прилагают пакетик сахара.

При этом местные привыкли добавлять во все блюда глутамат натрия, который усиливает соленый вкус. Это значит, что человек начинает больше пить и отекать.

Часто блюда готовят в большом количестве масла.

Туристка заявила, что правильно питаться на отдыхе будет возможно, но такие продукты придется отдавать больше денег.

Ранее сообщалось, что в KFC популярной туристической страны появилась горячая линия из-за специфического блюда.

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