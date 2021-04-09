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Жизнь

Тува начинает строить дорогу на Алтай

Строительство межрегиональной дороги от тувинского Кызыл-Хая до алтайского перевала Мугур-Сын (Бургузун) стартует в ближайшее время. Об этом сообщили в Верховном Хурале Тувы.

Республика Тыва.
Республика Тыва.
khural.org

Общая протяженность горной дороги составит 57 км. Проектно-сметные документы на 42 км от Кызыл-Хая готовы, соответствующую экспертизу также уже провели.

Тува профинансирует 260 млн рублей, оставшаяся сумма должна быть обеспечена из федерального бюджета.

Республика Тыва.
Республика Тыва.
khural.org

«Скоро начнется строительство 11-километрового участка Кызыл-Хая — Мугур-Сын (Бургузун). „Тываавтодор“ намерен ввести объект в ближайшие два года. Дорогу ждут и соседние регионы. В этом случае у Тувы будут выходы в Горный Алтай, а через эту республику — в Алтайский край и Новосибирскую область. Дорога даст импульс развитию туризма», — говорится в сообщении тувинского парламента.

Как ранее сообщал altapress.ru, новая дорога позволит устранить транспортную тупиковость Тувы и откроет новые возможности для развития автомобильного туризма.

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