Тува начинает строить дорогу на Алтай

Общая протяженность горной дороги составит 57 км. Проектно-сметные документы на 42 км от Кызыл-Хая готовы, соответствующую экспертизу также уже провели.

Тува профинансирует 260 млн рублей, оставшаяся сумма должна быть обеспечена из федерального бюджета.

«Скоро начнется строительство 11-километрового участка Кызыл-Хая — Мугур-Сын (Бургузун). „Тываавтодор“ намерен ввести объект в ближайшие два года. Дорогу ждут и соседние регионы. В этом случае у Тувы будут выходы в Горный Алтай, а через эту республику — в Алтайский край и Новосибирскую область. Дорога даст импульс развитию туризма», — говорится в сообщении тувинского парламента.