«Тяжелая утрата»: алтайское медсообщество выражает соболезнования родным главврача Железнодорожной больницы

В связи со смертью известного врача Александра Зальцмана соболезнования его родным и близким выражают Министерство здравоохранение Алтайского края, Алтайский государственный медицинский университет, Медицинская палата Алтайского края и Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул.

Напомним, Александр Зальцман скончался в ночь с 11 на 12 июня 2020 года. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции, усугубившееся наличием хронических заболеваний.

Александр Григорьевич — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Много лет являлся членом правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования, членом Ученого совета АГМУ, что способствовало тесному взаимодействию медицинского университета и коллектива больницы.

«Благодаря организаторским способностям Александра Григорьевича сегодня «Клиничекая больница «РЖД-Медцина» г. Барнаула является одним из крупных лечебно-профилактических учреждений Сибири, оказывающим высококвалифицированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Алтайского края, а также жителям других регионов России», — отмечает медицинское сообщество.

Одной из отличительных особенностей характера Александра Григорьевича являлось постоянное желание идти вперед. Под его руководством и при его участии расширялся спектр медицинских услуг, внедрялись новые технологии в лечебный и диагностический процессы. Больница оснащалась современной лечебной и диагностической аппаратурой, проведен капитальный ремонт отделений стационара и поликлиник.

От сотрудников больницы он требовал профессионализма, отзывчивости и чуткости к пациенту. Это те принципы, которыми он руководствовался при формировании персонала.

Александр Зальцман , главврач Железнодорожной больницы Барнаула. предоставлено altapress.ru.

Александр Григорьевич внес огромный вклад в развитие отраслевого здравоохранения. За работу «Новые направления и современные технологии рациональной фармакотерапии артериальной гипертонии как наиболее значимого фактора риска цереброваскулярных заболеваний» удостоен почетного звания лауреата краевой премии в области науки и техники.

Большое внимание уделял обеспечению медицинской составляющей безопасности движения поездов, сохранению профессионального долголетия работников железной дороги. Под его руководством разработана и внедрена организационная модель единой профилактической среды в коллективе работников ОАО «РЖД». Проект отмечен Серебряной медалью Всероссийского конкурса на лучшее инновационное решение в области «Здоровье и безопасность 2015».

Профессионализм, умение принимать верные решения, ответственность перед людьми и профессией — это те качества, благодаря которым Александр Григорьевич заслуженно пользовался авторитетом и уважением коллег и пациентов.

«Был ярким, сильным, целеустремленным и принципиальным руководителем. Память о нем будет жить в наших сердцах!» — подчеркнули друзья и коллеги знаменитого врача.