«Тяжелая утрата»: алтайское медсообщество выражает соболезнования родным главврача Железнодорожной больницы

Напомним, Александр Зальцман скончался в ночь с 11 на 12 июня 2020 года. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции, усугубившееся наличием хронических заболеваний.
Александр Григорьевич — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Много лет являлся членом правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования, членом Ученого совета АГМУ, что способствовало тесному взаимодействию медицинского университета и коллектива больницы.
«Благодаря организаторским способностям Александра Григорьевича сегодня «Клиничекая больница «РЖД-Медцина» г. Барнаула является одним из крупных лечебно-профилактических учреждений Сибири, оказывающим высококвалифицированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Алтайского края, а также жителям других регионов России», — отмечает медицинское сообщество.
Одной из отличительных особенностей характера Александра Григорьевича являлось постоянное желание идти вперед. Под его руководством и при его участии расширялся спектр медицинских услуг, внедрялись новые технологии в лечебный и диагностический процессы. Больница оснащалась современной лечебной и диагностической аппаратурой, проведен капитальный ремонт отделений стационара и поликлиник.
От сотрудников больницы он требовал профессионализма, отзывчивости и чуткости к пациенту. Это те принципы, которыми он руководствовался при формировании персонала.
Александр Григорьевич внес огромный вклад в развитие отраслевого здравоохранения. За работу «Новые направления и современные технологии рациональной фармакотерапии артериальной гипертонии как наиболее значимого фактора риска цереброваскулярных заболеваний» удостоен почетного звания лауреата краевой премии в области науки и техники.
Большое внимание уделял обеспечению медицинской составляющей безопасности движения поездов, сохранению профессионального долголетия работников железной дороги. Под его руководством разработана и внедрена организационная модель единой профилактической среды в коллективе работников ОАО «РЖД». Проект отмечен Серебряной медалью Всероссийского конкурса на лучшее инновационное решение в области «Здоровье и безопасность 2015».
Профессионализм, умение принимать верные решения, ответственность перед людьми и профессией — это те качества, благодаря которым Александр Григорьевич заслуженно пользовался авторитетом и уважением коллег и пациентов.
«Был ярким, сильным, целеустремленным и принципиальным руководителем. Память о нем будет жить в наших сердцах!» — подчеркнули друзья и коллеги знаменитого врача.
Жизненный путь и награды
Александр Григорьевич родился 10 октября 1955 года, в 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал врачом-терапевтом Смоленской районной больницы Алтайского края. В клинической больнице Алтайского отделения железной дороги работал с 1982 года. Трудился врачом-кардиологом, затем в 1983 году стал заведующим поликлиникой № 2, с октября 1983 года — заведующий терапевтическим отделением. В апреле 1989 года стал замом главврача по лечебной работе. В 1992 году — назначен главным врачом «Отделенческой клинической больницы на ст. Барнаул».
Награждался почетными грамотами и знаками МПС, в том числе знаком «Почетный железнодорожник», именными часами министра путей сообщения, а также неоднократно знаками «За безупречный труд на железнодорожном транспорте». А.Г. Зальцман удостоен юбилейной медали «120 лет Западно-Сибирской железной дороге» и почетного знака «С Благодарностью Барнаул». В 2019 году ему присвоено звание «Почетный работник транспорта России».