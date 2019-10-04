У актрисы из «Счастливы вместе» на фоне скандала с кокаином парализовало часть лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали полицейские, заявил друг артистки — музыкант Андрей Ковалев — в интервью Starhit.

«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама актриса не согласна с этими заявлениями. Она также пригрозила привлечь авторов этих сообщений к ответственности.

После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник в полиции заявил, что задержали Бочкареву.

Помимо этого, ранее в СМИ появился ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества, пишет mail.ru.

По информации издания «Московский комсомолец», на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Артистку отпустили под подписку о невыезде.

Артистка сорвала программу «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, рассказал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

Шоу пытались записать дважды, но Бочкарева пропустила оба раза.