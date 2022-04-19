19 апреля
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Жизнь

У барнаульцев повысился запрос к размеру будущей пенсии

50 тысяч рублей — такую сумму денег в Москве считают достойной пенсией, а барнаульцы повысили свои пенсионные ожидания на 8%, выяснил сервис SuperJob. В опросе участвовали 32 тыс. человек по всей России.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Выяснилось, что самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Здесь достойной считают суммы от 50 тыс. до 46 тыс. рублей.

Самые низкие ожидания — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге. В этих городах уверены, что пенсионеру можно прожить на сумму в 40 тыс. рублей.

Достойная пенсия сегодня, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45 300 руб. При этом самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (49400 руб.) и опрошенных старше 45 лет (46900 руб.), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (38100 руб.).

С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии в среднем выросли на 5%.

Так, больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).

До пандемии люди считали достойную пенсию в 40 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru рассказал, какие льготы положены россиянам предпенсионного возраста и кто может получить надбавку в мае-июне.

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