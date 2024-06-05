С 9:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Взлетная, 33к3, 35;
- ул. Шумакова, 15б, 17а, 19а.
Ранее сообщалось, что в селе Власиха временно отключат холодную воду.
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Завтра, 6 июня, в Барнауле из-за проведения плановых работ отключат холодную воду. Об этом пишет "Росводоканал Барнаул".
С 9:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что в селе Власиха временно отключат холодную воду.
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