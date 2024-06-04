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Жизнь

В селе Власиха временно отключат холодную воду. Адреса

Завтра, 5 июня, в связи с проведением плановых ремонтных работ холодное водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Благодатное и в селе Власиха. Об этом пишет "Росводоканал Барнаул".

С 9:00 до 16:00 в микрорайоне Благодатное воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Благодатная, 33, 21-43,
  • ул. Благовещенская, 60, 44-86, 43-87,
  • ул. Тополинская,19-85, 20-88,
  • ул. Пятигорская, 46-88, 41-83,
  • ул. Завьяловская,46-86, 49-87,
  • ул. Солонешенская,46-88, 45-87а,
  • ул. Ключевская, 22-88, 21-85,
  • ул. Архитектурная, 28-82, 23-69;

С 9:00 до 21:00 в селе Власиха по следующим адресам:

  • ул. Усадебная, 1-63, 2-56,
  • ул. Беловежская, 9-61, 2-28,
  • ул. Парадная, 51-95, 14-98,
  • ул. Троицкая, 1-25, 2-46,
  • ул. Меридианная, 1-13,
  • ул. Шоссейная, 86-92,
  • ул. Независимая, 1-21, 2-24,
  • ул. Гранатовая, 2-38, 5-59,
  • ул. Агатовая, 2а-2д,
  • ул. Универсальная, 3-29,
  • ул. Рождественская, 5-55, 6-56в,
  • ул. Петербургская, 11-37, 4-56б,
  • ул. Мирный бульвар, 25а-79, 30-88,
  • ул. Берестовая, 27-109, 28-72,
  • ул. Демократичная, 5,
  • ул. Талая, 17-33, 20-36,
  • ул. Мозаичная, 17-99, 20-102,
  • ул. Маршрутная, 1-51, 2-56,
  • ул. Коралловая, 3-21, 2-16а,
  • ул. Луганская, 1-53, 2-38,
  • ул. Ковыльная, 10а-54а,
  • ул. Архангельская, 9-25, 12-28а,
  • ул. Туманная, 29-45, 30-44,
  • ул. Энергетиков, 1-9, 2-18.

Ранее сообщалось, что у части барнаульцев надолго отключат горячую воду.

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