У бийчанки в солярии «испарились» золотые серьги

33-летняя жительница Бийска сходила на тренировку в спортзал, а после зашла в солярий.
«Оставив вещи на лавочке, она отправилась принимать „солнечные ванны“, а когда вернулась, ее ждал неприятный сюрприз — кто-то забрал ее золотые серьги. Ущерб оценила в 30 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Полиция изучила записи с камер наблюдения и установила личность похитительницы.
Задержали 25-летнюю бийчанку, которую уже привлекали к уголовной ответственности за хищение, и изъяли пропавшие серьги.
Девушке грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину».
Ранее сообщали про клиентку солярия, обнаружившую труп в капсуле для загара.