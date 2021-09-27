У бийчанки в солярии «испарились» золотые серьги

В Алтайском крае задержали девушку, укравшую оставленное в солярии золотое украшение, сообщает региональное МВД.

33-летняя жительница Бийска сходила на тренировку в спортзал, а после зашла в солярий.

«Оставив вещи на лавочке, она отправилась принимать „солнечные ванны“, а когда вернулась, ее ждал неприятный сюрприз — кто-то забрал ее золотые серьги. Ущерб оценила в 30 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Полиция изучила записи с камер наблюдения и установила личность похитительницы.

Задержали 25-летнюю бийчанку, которую уже привлекали к уголовной ответственности за хищение, и изъяли пропавшие серьги.

Девушке грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее сообщали про клиентку солярия, обнаружившую труп в капсуле для загара.