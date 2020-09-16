У Ефремова появился новый адвокат-чемпион. Досье

Один собеседник ТАСС сообщил, что договор с Филипповым семья актера пока не заключила, а другой — что сам адвокат уже получил судебное уведомление о защите Ефремова и согласился представлять его интересы. В прошлом у юриста — успешная спортивная карьера и работа в РЖД.

Роману Филиппову 42 года, родился в Москве. Статус адвоката имеет с 2014 года. На сайте адвокатской конторы Russian Lowers Company указывается юридический стаж Филиппова — 15 лет.

Филиппов — многократный чемпион России, Европы и мира по армрестлингу. Занимался тренерской работой в РФСО «Локомотив», а также работал в РЖД, где вел группу по армрестлингу, в спортзале управления Московской железной дороги, пишет bfm.ru. Армрестлингом увлекся после поступления на юридический факультет в Московский государственный индустриальный университет.

Также у Филиппова есть второе образование — он получил его в Российском госуниверситете физической культуры.

Семья Михаила Ефремова попросила нового адвоката не общаться со СМИ, сообщает LifeShot. Филиппов готовит апелляционную жалобу на приговор.

Ранее интересы актера представлял Эльман Пашаев. Накануне он заявил, что Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову. Пашаев считает, что кассационная инстанция или Верховный суд РФ могут отменить приговор. Также адвокат заявил, что доволен своей работой по делу артиста. По его словам, Ефремов получил восемь лет из-за «заказа».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.