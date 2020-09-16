Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

У Ефремова появился новый адвокат-чемпион. Досье

Интересы актера Михаила Ефремова на апелляции будет представлять адвокат Роман Филиппов, сообщает РИА Новости.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

Один собеседник ТАСС сообщил, что договор с Филипповым семья актера пока не заключила, а другой — что сам адвокат уже получил судебное уведомление о защите Ефремова и согласился представлять его интересы. В прошлом у юриста — успешная спортивная карьера и работа в РЖД.

Роману Филиппову 42 года, родился в Москве. Статус адвоката имеет с 2014 года. На сайте адвокатской конторы Russian Lowers Company указывается юридический стаж Филиппова — 15 лет.

Филиппов — многократный чемпион России, Европы и мира по армрестлингу. Занимался тренерской работой в РФСО «Локомотив», а также работал в РЖД, где вел группу по армрестлингу, в спортзале управления Московской железной дороги, пишет bfm.ru. Армрестлингом увлекся после поступления на юридический факультет в Московский государственный индустриальный университет.

Также у Филиппова есть второе образование — он получил его в Российском госуниверситете физической культуры.

Семья Михаила Ефремова попросила нового адвоката не общаться со СМИ, сообщает LifeShot. Филиппов готовит апелляционную жалобу на приговор.

Ранее интересы актера представлял Эльман Пашаев. Накануне он заявил, что Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову. Пашаев считает, что кассационная инстанция или Верховный суд РФ могут отменить приговор. Также адвокат заявил, что доволен своей работой по делу артиста. По его словам, Ефремов получил восемь лет из-за «заказа».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость