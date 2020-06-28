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Жизнь

У границ России обнаружили повышенный уровень радиации

Изотопы йода, радионуклиды цезия, кобальта и рутения зафиксированы в июне в Норвегии, Финляндии и Швеции, пишет «Эхо Москвы».

Радиация.
Радиация.
Radiation Suit Minifigure,flickr.com/n8kowald,CC BY-SA 2.0

Норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом выявили йод-131, а специалисты из Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 — данные фиксировались в начале июня.

Эксперты из Нидерландов пришли к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России, а возможной причиной выброса ученые назвали повреждение топливного элемента на АЭС.

В Росгидромете отметили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено, а в «Росэнергоатоме» заявили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

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