У некоторых барнаульцев отключат отопление и горячую воду

Ремонтировать будут 9:00 до 21:00. Бригада заменит часть диаметром 400 мм. В близлежащих домах отключат отопление и горячую воду.
Адреса, попадающие под отключение:
- пр. Коммунаров – 142, 148, 160/А, 181, 187, 189, 195, 197, 201
- проезд Кооперативный 5-й – 61-б, 61а
- проезд Огородный – 20, 21, 37, 7, 9, 1, 11, 16
- проезд Рыбозаводской – 15
- проезд Трактовый – 5
- Павловский тракт – 104, 118, 88, 106,112, 116, 112а, 128, 130, 126, 128 Б, 108, 86, 78, 76, 78б, 78а, 68а, 82, 100, 50, 28, 28/3, 28/9, 28/7, 28, 54/1, 74, 60, 76б, 76г, 76а, 76В, 60б, 70А, 68, 68Б, 66, 70, 64, 62, 60в, 72б, 58г
- ул. 42 Краснознаменной Бригады – 105а
- ул. 50 лет СССР – 25/2, 25/1, 19, 13, 15, 21, 23
- ул. Автотранспортная – 55б, 35, 55, 120, 118, 116, 122, 114, 114А, 45, 43а, 49
- ул. Бабуркина – 11, 11б, 8, 11а, 11а, 13а, 6, 12, 10, 7, 5
- ул. Витебская – 10, 16, 3, 1, 2, 20
- ул. Заринская – 12, 1б/1, 14, 1б, 1г, 18, 22, 18а, 1в
- ул. Сельскохозяйственная – 5, 5г, 11, 8, 1, 4е, 4
- ул. Советской Армии – 53, 73, 85, 85а, 77
- ул. Транзитная – 1
- ул. Тульская – 13, 14, 2, 22, 23, 24, 27, 28
- ул. Харьковская – 10, 12, 16
- ул. Целинная – 3, 9а, 3, 13, 1б, 11, 5, 7, 2б, 2д
- ул. Огородная – 10, 20, 29, 17, 25, 26, 31, 6, 8
- ул. Орловская – 26, 32/1, 28, 29, 3, 8
- ул. Кирсараевская – 160, 175, 177, 195, 199
- ул. Малахова – 87б, 94а, 94б, 101, 97, 99, 118, 124, 126а, 116, 118Б, 120, 120а, 118Б, 118а, 122, 128, 107г, 118Б, 113, 107, 111, 90, 93
- ул. Минская – 12, 16, 20, 22, 25, 2
- ул. Новороссийская – 140, 136, 134д.