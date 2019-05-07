У принца Гарри и Меган Маркл родился ребенок

Бывшая голливудская актриса Меган Маркл и экс-принц Гарри намеренно не хотели знать пол ребенка заранее, поэтому он был сюрпризом.

Малыш весит 3 260 граммов Его имя объявят через несколько дней. Перед прессой уже появился отец ребенка, герцог Сассекский. Он присутствовал на родах.

Гарри,

герцог Сассекский:

Это был самый потрясающий опыт, который я только мог представить. Как женщина делает то, что делает, — это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге и благодарны за всю любовь и поддержку и хотим разделить это с каждым. Я невероятно горжусь своей женой. Мама и малыш чувствуют себя превосходно Это маленькое существо, за которое абсолютно точно можно умереть, я просто на луне! Свой ребенок самый удивительный.