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Жизнь

У принца Гарри и Меган Маркл родился ребенок

6 мая рано утром у четы британских герцогов Сассекских родился сын. Об этом они сообщили в своем официальном аккаунте в Instagram.

Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Скрин с трансляции The Royal Family.

Бывшая голливудская актриса Меган Маркл и экс-принц Гарри намеренно не хотели знать пол ребенка заранее, поэтому он был сюрпризом.

Малыш весит 3 260 граммов Его имя объявят через несколько дней. Перед прессой уже появился отец ребенка, герцог Сассекский. Он присутствовал на родах.

Гарри,
герцог Сассекский:

Это был самый потрясающий опыт, который я только мог представить. Как женщина делает то, что делает, — это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге и благодарны за всю любовь и поддержку и хотим разделить это с каждым. Я невероятно горжусь своей женой. Мама и малыш чувствуют себя превосходно Это маленькое существо, за которое абсолютно точно можно умереть, я просто на луне! Свой ребенок самый удивительный.

Принц Гарри, сын Дианы Уэльской и наследника британского трона принца Чарльза, женился на бывшей голливудской актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года.

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