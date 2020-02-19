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Жизнь

У Путина спросили, как прожить на 10 тысяч. Он думает, что это трудно

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге пообщался с недовольными жизнью людьми, а после они с ним сфотографировались, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

Владимир Путин пообщался с людьми. Санкт-Петербург.
Владимир Путин пообщался с людьми. Санкт-Петербург.
кадр из видео.

Женщина спросила у президента, можно ли прожить на зарплату в размере 10 800 рублей, если за один маленький поход в магазин тратится тысяча, а иногда и три тысячи.

«Думаю, что очень трудно», — ответил глава государства.

Женщина отметила, что у Путина зарплата наверняка больше, чем 10 тысяч рублей.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил он.

Владимир Путин и люди.
Владимир Путин и люди.
kremlin.ru

Президенту также пожаловались на установленный государством прожиточный минимум, на который нельзя купить продукты. А одинокие матери и вовсе выживают как могут.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил Путин.

После острых вопросов счастливые люди наперебой начали фотографироваться с президентом. При этом они устроили небольшую суматоху, опасаясь, что до них не дойдет очередь.

Напомним, Путин приехал в Санкт-Петербург в связи с 20-летней годовщиной смерти бывшего мэра города Анатолия Собчака.

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