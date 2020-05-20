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20 мая
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Жизнь

У работника Алтайского шинного комбината выявили коронавирус. Заводчан отстраняют от работы

Единичный случай заражения коронавирусом зарегистрирован у сотрудника шинного завода в Барнауле, сообщает региональный оперштаб.

Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

Региональное управление Роспотребнадзора выдало комбинату предписание по факту выявления заражения.

«От работы в цехе, где трудится заболевший, отстраняются все контактные лица, они подлежат обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе», — рассказали в оперштабе.

Роспотребнадзор также обязал руководство комбината обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий.

«Входной фильтр с термометрией, обработку рук антисептиками на входе, отстранить от работы сотрудников с клиникой, ограничить контакты между работниками цехов и отделов», — уточнили меры в оперштабе.

Напомним, ранее в Барнауле закрыли на карантин студенческое общежитие № 3 Алтайского медуниверситета.

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