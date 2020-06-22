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Жизнь

У россиян началась короткая рабочая неделя

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — 24 июня в стране объявлен выходным днем в связи с проведением Парада Победы.

Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.
Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.
kremlin.ru

В соответствии с указом президента России среда — 24 июня — объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. На эту дату назначен по всей стране, в случае если пандемия новой коронавирусной инфекции идет на спад, парады Победы.

Состоится парад и на Красной площади в Москве, его перенесли с 9 мая. В Барнауле на 24 июня парадные мероприятия отменены в связи с высоким уровнем распространения инфекции.

1 июля у россиян будет дополнительный выходной. В этот день будет проходить Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

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