У семьи алтайских пенсионеров чиновники снесли туалет и колонку с водой

Уже несколько лет семья пенсионеров из Рубцовска ведет судебные тяжбы с местной мэрией. Власти пожилым людям положенное по закону жилье не предоставляют. Мало того, лишают стариков последних удобств.

О непростой истории рубцовских пенсионеров уже рассказывал «Вести Алтай».

Двухэтажный дом по адресу Рабочий тракт, 13 признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2009 году. семье Смирновых муниципалитет предложил жилье, но супруги отказались.

Как говорит глава семьи, обещанные квадратные метры оказались до смешного маленькие. А затем Рубцовский городской суд обязал местную администрацию выдать благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди. Но за четыре года решение суда так и не было исполнено.

В городе не нашлось жилья для стариков. Зато жизнь семейства в брошенном доме превратилась в кошмар.

Евгений Соснов,

юрист:

Администрация Рубцовска снесла Смирновым на улице туалет. А они люди преклонного возраста. Убрали колонку с водой. То есть ухудшаются условия, и вынуждают съехать в какое-то съемное жилье с этого дома.





Владимир Смирнов сейчас снова обратился в суд: требует привлечь к ответственности службу судебных приставов. И это скорее от отчаяния. Старики не требуют квартир с дорогими ремонтами. Они просто хотят, чтобы было исполнено решение суда и им предоставили бы положенное нормальное жилье по договору соцнайма. Ведь в любой момент крышу над их головой могут сломать.



