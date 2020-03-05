У Тинькова отобрали российский паспорт и запретили приезжать в аэропорты

Кипрское удостоверение личности, которое выдают гражданам Кипра, удержано полицией, а российский паспорт должен быть сдан до 16:00 2 марта, следует из материалов суда.
Документ, подтверждающий резидентство в Италии, у Тинькова уже забрали.
Представитель российского предпринимателя от комментариев воздержался.
Ранее TCS Group Holding сообщила о претензиях налоговой службы США к Олегу Тинькову. Судебные слушания проходят в Лондоне в феврале—апреле 2020 года, пишет ura.ru.
Как подчеркивали представили организации, судебные разбирательства не повлияют на работу банка.
Американские власти предъявили Тинькову обвинение в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год.
Позднее TCS Group сообщила, что в Лондоне был выдан ордер на арест бизнесмена, поэтому на время слушаний он вынужден оставаться в Великобритании.
Но компания внесла залог, чтобы Тиньков оставался на свободе.
Ему запрещается посещать аэропорты и покидать квартиру в вечернее и ночное время суток, а также необходимо отмечаться в полиции три раза в неделю, сообщает агентство Nation News.
Еще до начала судебного разбирательства бизнесмен планировал построить на Алтае дом La Datcha.
«Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, в Усть-Тальменской моя тетя жила, но до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай», — рассказывал Тиньков в 2018 году.