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5 марта -3°C

У Тинькова отобрали российский паспорт и запретили приезжать в аэропорты

Вестминстерский магистратский суд обязал основателя TCS Group Holding Олега Тинькова, основным активом которого является «Тинькофф Банк», передать полиции и суду российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии, сообщает РБК.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
vk.com/olegtinkov

Кипрское удостоверение личности, которое выдают гражданам Кипра, удержано полицией, а российский паспорт должен быть сдан до 16:00 2 марта, следует из материалов суда.

Документ, подтверждающий резидентство в Италии, у Тинькова уже забрали.

Представитель российского предпринимателя от комментариев воздержался.

Ранее TCS Group Holding сообщила о претензиях налоговой службы США к Олегу Тинькову. Судебные слушания проходят в Лондоне в феврале—апреле 2020 года, пишет ura.ru.

Как подчеркивали представили организации, судебные разбирательства не повлияют на работу банка.

Американские власти предъявили Тинькову обвинение в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Позднее TCS Group сообщила, что в Лондоне был выдан ордер на арест бизнесмена, поэтому на время слушаний он вынужден оставаться в Великобритании.

Но компания внесла залог, чтобы Тиньков оставался на свободе.

Ему запрещается посещать аэропорты и покидать квартиру в вечернее и ночное время суток, а также необходимо отмечаться в полиции три раза в неделю, сообщает агентство Nation News.

Еще до начала судебного разбирательства бизнесмен планировал построить на Алтае дом La Datcha.

«Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, в Усть-Тальменской моя тетя жила, но до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай», — рассказывал Тиньков в 2018 году.

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