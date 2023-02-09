9 февраля
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Жизнь

Жителям Алтайского края предлагают получить бесплатные юридические консультации

Бесплатные юридические консультации пройдут 14 февраля в Барнауле в центральном офисе МФЦ. Специалисты ответят на любые вопросы правового характера, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Юридическая консультация
Юридическая консультация
unsplash.com

Проект «Бесплатные юридические консультации» стартовал в декабре 2022 года. За это время в МФЦ прошло два консультационных дня. Помощь получили 12 человек.

Юрисконсульт Дмитрий Катюхин поделился, что чаще всего к нему обращаются по поводу регистрации и раздела имущества, получения наследства и оформления социальных выплат.

Консультации пройдут с 9:00 до 17:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию у администраторов МФЦ (Барнаул, Павловский тракт, 58г) или по телефону (3852) 20−05−50.

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