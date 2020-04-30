«Убедительно прошу»: глава Барнаула выступил с обращением к горожанам

Глава Барнаула Вячеслав Франк вновь выступил с обращением к жителям города. Он вновь попросил всех соблюдать режим самоизоляции и не выезжать из региона. Текст его обращения опубликовала пресс-служба мэрии.

Глава города напомнил об ужесточении мер, в частности, режима въезда в Алтайский край.

«В период майских праздников убедительно прошу вас воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым. Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов», — заявил Франк.

Отдельно он обратился к садоводам, которые планируют провести майские праздники на даче. Глава города просит всех неукоснительно соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

«Особая просьба к пожилым людям: постарайтесь остаться дома, ограничьте личные контакты. Самое главное сейчас — сохранить здоровье», — напоминает он.

Чтобы помочь сотне людей, которые ежедневно принимают все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции — врачам, сотрудникам Роспотребнадзора, полиции, работникам общественного транспорта, коммунальных служб, — нужно просто остаться дома, заключил Вячеслав Франк.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщил 30 апреля региональный оперштаб по коронавирусу. Итого, по данным на 30 апреля, в регионе 382 подтвержденных случая заболевания, в том числе у 32 детей.