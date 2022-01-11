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Жизнь

Убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев превысила 22 тысячи человек

По итогам 11 месяцев 2021 года естественная убыль населения в Алтайском края выросла почти на 30%.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

За январь-ноябрь 2021 года в регионе родилось 17 401 детей, что на 733 меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

При этом число умерших в крае увеличилось на 5 815 и составило 39 478 человек (в январе-ноябре 2020 года — 33 663 человека).

«Тенденция увеличения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для регионов Сибирского федерального округа и Российской Федерации», — подчеркивают в региональном минсоцзащиты.

Младенческая смертность немного снизилось, заметили в ведомстве. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число детей, умерших в течение первого года жизни, снизилось на 16 младенцев и составило 75 человек (январь-ноябрь 2020 года — 91).

Таким образом, за 11 месяцев прошлого года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 22 077 человек (в январе-ноябре 2020 года — 15 529 человек).

Ранее об итогах года, в том числе и проблемах демографии, рассказывал глава региона Виктор Томенко.

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