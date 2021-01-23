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23 января
Жизнь

Убыль пенсионеров в Алтайском крае в год пандемии увеличилась вдвое

Количество пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю, за год сократилось на 15 тыс. человек. Это следует из данных, опубликованных ПФР.

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Если на 1 января 2020 года алтайский ПФР обслуживал 758,3 тыс. пенсионеров, то на 1 января 2021 годы — 743,3 тыс.

Сокращение пенсионеров в стране (как и в Алтайском крае) началось после повышения пенсионного возраста — в 2019 году, так как у тысяч россиян отодвинулись сроки выхода на пенсию, а часть существовавших пенсионеров ушли в мир иной. «Отток» превысил «приток».

Однако за 2019 год убыль пенсионеров составила 7,9 тыс., в 2020 году — в 1,9 раз больше. Причем процесс сокращения резко усилился в октябре 2020 года.

Как ранее сообщал altapress.ru, одно из объяснений этому — более высокая, чем раньше, смертность — ведь правила выхода на пенсию осенью 2020 года не изменились и динамика назначения пенсий была стабильной.

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