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Жизнь

Убыточный школьный «Комбинат питания» заработал 25 млн рублей и потратил на премии

Иркутский МУП «Комбинат питания» вновь оказался в центре скандала, сообщает Babr24 со ссылкой на начальника городского управления финансового контроля Наталью Воробель.

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

Комбинат, где готовят пищу для школьников и детсадовцев, уже три года убыточный, а экс-директора ранее арестовали по подозрению в мошенничестве.

Накануне прошли проверки. Оказалось, что прибыль в 2019 году составила 25 млн рублей, при этом руководитель выплатил премию за счет себестоимости предприятия на 24 миллиона.

Примечательно, что это даже не согласовали с учредителем — департаментом образования Иркутска.

«В первой половине 2020 года убытки выросли на 119 миллионов. За этот же 2019 года кредиторская задолженность комбината увеличилась на 22 миллиона — с 334 до 356 миллионов. При этом общая прибыль составила всего 50 миллионов», — пояснила Воробель.

Омлет в школьной столовой.
Омлет в школьной столовой.
vk.com/omsk_live

Также проверка показала, что предприятие потратило 12,4 млн рублей на выплату штрафов из-за неисполнения условий контрактов.

Издание отмечает, что иркутяне часто жалуются в соцсетях на качество продуктов комбината. После таких сообщений в МУП выезжают специалисты для поиска «некондиции».

Так, в июле 2020 года на складе комбината нашли 1,7 тонны просроченной запеканки — на 935 тыс. рублей. Весной и летом утилизировали гнилые фрукты и овощи, которые возвращали школы и детсады, — на 387 тысяч.

Забавно, что руководитель МУП не имел опыта работы на аналогичных должностях в предприятиях общепита, хотя правила требуют не менее 5 лет стажа.

Ранее в столовой кемеровской школы детям подали «хлеб-рокфор» с благородной голубой плесенью.

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