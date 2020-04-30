Убийца в пупырышках: эксперты рассказали о вреде свежих огурцов

Огурец состоит из воды на 97%, однако в его состав входят и другие элементы.
В огурцах весной огромное количество нитратов. Кроме того, огуречный сок повышает кислотность и может спровоцировать развитие гастрита даже у абсолютно здорового человека.
В мякоти огурца достаточно йода, чтобы люди с расстройствами щитовидной железы почувствовали себя плохо, отмечают эксперты, пишет «Росбалт».
По их словам, огурцы также провоцируют сильные отеки, и противопоказаны кормящим мамам, так как могут вызвать понос у младенца.