Убойная статистика. Почему в некоторых районах до сих пор нет пунктов убоя скота и чем болеют домашние животные в Алтайском крае

Начальник краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров провел пресс-конференцию, на которой рассказал о заболеваемости среди животных в Алтайском крае в 2022 году, а также почему в некоторых районах до сих пор нет убойных пунктов.

Чем болеют животные

Краевые власти зафиксировали в регионе 252 неблагополучных пункта по различным заболеваниям животных. Одним из самых опасных заболеваний, которые встречаются на территории региона, является бешенство — случаи заражения есть в Барнауле, а также Чарышском, Волчихинском и Заринском районе.

Факт. Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означает, что им болеют как животные, так и люди.

Основным источником возникновения очагов заболеваемости бешенством стали лисы. В трех случаях инфекцию выявили у собак, которые контактировали с этими животными. Еще в одном случае бешенство обнаружили в Заринском районе — там лиса вступила в контакт с овцой.

От бешенства в крае провакцинировали более 600 тыс. животных. Кроме того, в 59 муниципалитетах вакцину разложили рядом возле нор диких животных.

Профилактика бешенства. Фото: архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Еще одно заболевание, которое фиксируют на территории края — бруцеллез. В Алтайском крае есть два неблагоприятных пункта в Курьинском районе. Четыре пункта в регионе являются неблагополучными по лептоспирозу, а семь — по трихинеллезу: четыре из них по домашним свиньям, и три — по диким животным. Также в крае обнаружили туберкулез у 54 животных.

«Хотелось бы отметить сложную ситуацию по сибирской язве. Она остается на слуху. В 2013 году было два неблагополучных пункта по этому заболеванию в Целинном и Быстроистокском районах. Сейчас мы проводим профилактику — за 11 месяцев вакцинировали более 1,6 млн животных, восприимчивых к этому заболеванию. При этом возбудитель сохраняется в естественной среде более 100 лет, то есть проблема определенная остается», — заявил Владимир Самодуров.

Также в крае от ящура вакцинировали почти 3 млн крупного и мелкого рогатого скота. Этот вопрос власти регулярно мониторят.

Корова , животноводство. pixabay.com/

Самая распространенная болезнь

Почти в 85% случаев из 252 неблагоприятных пунктов, выявленных в Алтайском крае выявлен лейкоз крупного рогатого скота. При этом в этих 214 пунктах отмечают целых 1 919 очагов инфекции.

Особенность лейкоза, по словам Самодурова, в том, что на его ранних стадиях клинические признаки увидеть невозможно — только с помощью лабораторных исследований.

В регионе ветеринары проанализировали 900 тыс. проб крови животных. С помощью этого получилось выявить 20 тыс. вирусоносителями. Среди этих носителей выявили 1 053 зараженных животных. При этом, в 23 районах края этого заболевания нет вообще или выделяются единичные случаи.

Коровы. Анна Зайкова

По словам Самодурова, за 11 месяцев 2022 года в крае провели более 4,5 млн лабораторных исследований для выявления заболеваний.

Только сжигать

По словам чиновника, по новым правилам, все биологические отходы, в т.ч. и трупы животных можно утилизировать только методом сжигания. Сейчас в Алтайском крае есть 123 предприятия различных форм собственности, где расположено 136 крематоров. В среднем в каждой из шести специальных зон, на которые разбита территория региона, есть три-четыре крематора.

Самодуров пообещал, что до 2030 года во все подведомственные учреждения поставят специальные крематоры

Убойные пункты появились не везде

Владимир Самодуров рассказал, что в семи районах края до сих пор нет ни одного убойного пункта. Это Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Кытмановский, Красногорский, Солтонский и Солонешенский районы.

Убойные пункты в Алтайском крае. Пресс-служба управления ветеринарии.

«Мы прорабатывали этот вопрос с предпринимательским сообществом и по линии товаропроизводителей, которые находятся на территории этих районов. Прорабатываем вопрос с другими юрлицами и физлицами по строительству убойных пунктов. Однако они просчитывают логистические пути, финансовые траты на холодильное оборудование и понимают, что в настоящее время это невыгодно», — рассказал Владимир Самодуров.

Чиновник рассказал, что сейчас на территории региона есть 139 боенских предприятий, 90 из которых оказывают давальческие услуги по убою животных для населения.

«При этом хочу отметить, что загруженность этих предприятий составляет менее 50%", — заявил Самодуров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что некоторые жители Алтайского края стали покидать села из-за запрета на продажу домашнего мяса.