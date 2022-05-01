Жители Алтайского края покидают села из-за запрета на продажу домашнего мяса

Некоторые жители алтайских сел стали покидать родные края из-за запрета на продажу домашнего мяса — для многих это был единственный источник дохода, сообщает «Толк».

Согласно новому закону, забивать животное можно только на бойнях — подворной забой частного скота запрещен в конце 2021 года. В связи с этим начался рост цен на мясо, писал ранее altapress.ru.

Предпринимательница из Топчихинского района Ирина Деккерт рассказала журналистам, что ближайшая бойня находится за сотни километров — не у всех сельчан есть деньги оплатить дорогу. Из села, где живёт Ирина, уже уехало три семьи.

Кроме того, по словам деревенских фермеров, сертифицированные бойни, воспользовавшись своей монополией, начали повышать цены.

Свиньи. Анна Зайкова

Некоторые крестьяне, чтобы хоть как-то заработать, выходят продавать несертифицированное мясо прямо на улицу.

За пересмотр принятого «мясного» закона в Санкт-Петербурге недавно выступил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Спикер выразил мнение: запрет на выдачу сопроводительных документов нужно приостановить, чтобы адаптироваться к санкциям и нарастить объёмы убойных пунктов.

Между тем, теперь сельчане задумываются, стоит ли им сейчас прививать и чипировать скот, как они это делали раньше, ведь «гвоздь в крышку гроба личных подсобных хозяйств уже забит».