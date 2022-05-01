1 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жители Алтайского края покидают села из-за запрета на продажу домашнего мяса

Некоторые жители алтайских сел стали покидать родные края из-за запрета на продажу домашнего мяса — для многих это был единственный источник дохода, сообщает «Толк».

Свиньи.
Свиньи.
Анна Зайкова

Согласно новому закону, забивать животное можно только на бойнях — подворной забой частного скота запрещен в конце 2021 года. В связи с этим начался рост цен на мясо, писал ранее altapress.ru.

Предпринимательница из Топчихинского района Ирина Деккерт рассказала журналистам, что ближайшая бойня находится за сотни километров — не у всех сельчан есть деньги оплатить дорогу. Из села, где живёт Ирина, уже уехало три семьи.

Кроме того, по словам деревенских фермеров, сертифицированные бойни, воспользовавшись своей монополией, начали повышать цены.

Свиньи.
Свиньи.
Анна Зайкова

Некоторые крестьяне, чтобы хоть как-то заработать, выходят продавать несертифицированное мясо прямо на улицу.

За пересмотр принятого «мясного» закона в Санкт-Петербурге недавно выступил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Спикер выразил мнение: запрет на выдачу сопроводительных документов нужно приостановить, чтобы адаптироваться к санкциям и нарастить объёмы убойных пунктов.

Между тем, теперь сельчане задумываются, стоит ли им сейчас прививать и чипировать скот, как они это делали раньше, ведь «гвоздь в крышку гроба личных подсобных хозяйств уже забит».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость