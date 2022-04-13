На фоне санкций. ОНФ просит губернатора Алтая пересмотреть запрет на подворный забой скота

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой пересмотреть решение о запрете на выдачу ветсправок при подворном забое частного скота. Запрет введен в конце 2021 года. Однако, как считают в ОНФ, в условиях беспрецедентного санкционного давления и закрытия экспортных возможностей решение надо оперативно скорректировать.

Насколько выросли цены

Запрет на выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо скота, забитого вне бойни, вступил в силу 11 ноября прошлого года.

Цены на говядину с 15 ноября 2021 года по 1 апреля 2022-го, по оперативным данным Алтайкрайстата, возросли на 23,7%, на свинину — на 6,6%. И это менее, чем за полгода.

У роста цен на мясо много причин, ранее рассказывал altapress.ru. Однако, как объяснял Дмитрий Халявкин, руководитель «Мясного союза Алтая», свою роль в этом сыграл и запрет на подворный забой.

Мясо , свинина. CC0

Запрет не решил главную задачу

По оценкам экспертов, запрет не решил главную задачу — снижение риска возникновения эпизоотической ситуации. Об этом написал губернатору Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ.

«Наоборот, уровень ветеринарного контроля за обеспечением пищевой безопасности снизился, коррупционные же риски объективно возросли, что косвенно подтверждается целой чередой уголовных дел в отношении сотрудников ветслужбы края», — указал Войтюк.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Люди требуют отменить

Руководитель регисполкома ОНФ отмечает: пострадали многие малые хозяйства, уменьшилась доля предложений мяса ЛПХ на рынке, в итоге выросла стоимость для населения края.

В то же время в ОНФ и «Алтайский союз предпринимателей» продолжают поступать обращения, в том числе коллективные, от сельских жителей края и предпринимателей, производящих мясо. А также от населения, покупающего продукцию ЛПХ.

Все они требуют отменить запрет или объявить мораторий. Со своей стороны ОНФ тоже предлагает вернуться к вопросу.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию, закрытия экспортных возможностей, вероятного снижения рисков по распространению африканской чумы свиней и при этом четкой необходимости обеспечения продовольственной безопасности и сохранения покупательской способности внутри страны, по мнению экспертов, введенные в регионе ограничения должны подлежать оперативной коррекции», — считает Сергей Войтюк.

По его словам, продажа продукции ЛПХ является основным источников доходов многих домохозяйств — до 60% свинины в Алтайском крае производят именно в подсобных хозяйствах.

Продажа — покупка мяса на рынке. Михаил Хаустов

Есть положительный опыт

Войтюк полагает, что можно было бы взять на вооружение опыт работы ветслужбы в Красноярском крае, где подошли к реализации требований более гибко, чем на Алтае.

Как ранее писал altapress.ru, в Красноярском крае не запретили подворный забой — но делается это в присутствии ветеринара, который в дальнейшем исследуют мясо в лаборатории, выдает сопроводительные документы и вносит сведения в систему «Меркурий».

Сергей Войтюк , руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Войтюк также призвал создавать на территории Алтая бойни с привлечением федерального софинансирования и механизмов государственно-частного партнерства. Убойных пунктов в крае по-прежнему нет как минимум в 20 районах края.

«Подобное решение по устранению избыточных мер ветеринарного контроля полностью укладывается в логику армирования мер поддержки национальной экономики, активно принимаемых в текущий момент руководством страны», — отметил руководитель регисполкома ОНФ.

Пересмотр решения Войтюк назвал крайне актуальным — как для поддержки малого бизнеса на селе, так и для стабилизации цен. Обращение к губернатору отправлено 8 апреля, ответ пока не получен.

Продажа — покупка мяса на рынке. Михаил Хаустов