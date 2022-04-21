В правительстве Алтайского края отреагировали на предложение алтайского отделения Общероссийского народного фронта, который обратился к губернатору с просьбой скорректировать решение о запрете подворного забоя скота. ОНФ предложил внести изменения в связи с беспрецедентным санкционным давлением. В правительстве же рассказали, при каких условиях возможна корректировка, как повлиял запрет на рынок и почему растут цены на мясо.

Почему выросли цены на мясо?

Напомним, с 11 ноября 2021 года мясо скота можно продавать только в одном случае: если животное забито на убойном пункте. Подворный забой домашнего скота запретили.

После введения запрета в СМИ звучали предположения: цены будут расти. И это в самом деле произошло. Однако в правительстве края объяснили: причин много.

«С ноября мы наблюдаем небольшое удорожание мясной продукции. С одной стороны, это связано с отказом от подворового убоя — надо понимать, что поменялась логистическая составляющая и поменялись игроки на этом рынке», — объяснил Александр Евстигнеев, руководитель управления по развитию предпринимательства.

С другой стороны, в конце февраля начался рост цен на все продовольствие — и в России, и в мире. На рост цен повлияли также закупки мяса для формирования госрезерва (на эти цели вывозится серьезные объемы), и вывоз мяса в Новосибирскую область.

Мясо , свинина. CC0

«Последние полгода сильно обострился вывоз скота, в первую очередь КРС, в Новосибирскую область», — рассказал Александр Лукьянов, вице-губернатор Алтайского края по АПК.

Привел ли запрет на подворный забой к дефициту мяса?

По словам Александра Евстигнеева, ни на рынках, ни в магазинах дефицита мяса не было и нет.

«Наверное, в отдельных магазинах могли наблюдать в какой-то момент отсутствие товара, но сегодня дефицита не наблюдается», — отметил он.

Продажа — покупка мяса на рынке. Михаил Хаустов

Сократилось ли после введения запрета на подворный забой поголовье скота в ЛПХ?

Александр Лукьянов утверждает, что снижение поголовья в ЛПХ происходит ежегодно последние 10−12 лет, и с введением запрета не связано.

«Потому что та часть населения, которая этим занималась, которая привыкла держать это хозяйство, стареет. Плюс стабильная выплата пенсий. Большую роль играет стоимость кормов. Если раньше на улице стадо коров насчитывало 200−250 голов, то сегодня — 60−70», — сказал вице-губернатор.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Увеличилась ли доля мяса , реализуемого населению без ветсправок?

Сергей Межин, министр сельского хозяйства Алтайского края, не считает, что нарушений правил торговли мясом стало больше — «они просто продолжаются и в интернет-пространстве, и на улице».

«Мы целенаправленно работаем над этим вместе с правительством края и администрациями городов и районов. Администраций районов проводят выездные рейды в места уличной торговли, в которой мы принимаем участие», — сказал Межин.

Оценить долю интернет-торговли несертифицированным мясом невозможно, добавил чиновник. Но, по его словам, поставщикам сообщают о необходимости оформления ветеринарных сопроводительных документов.

На Алтае выбрали лучшего обвальщика мяса Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологим

Возможны ли ослабление требований к забою скота , предназначенного для продажи?

По словам Сергея Межина, регион не вправе корректировать правовые акты, принятые на федеральном уровне. Решение в регионе принято чрезвычайной противоэпизоотической комиссией на основе требований техрегламента Таможенного Союза.

«Если будет изменено федеральное законодательство, будут сделаны какие-то послабления по ветеринарному надзору, в принципе мы готовы пересмотреть свою нормативную базу — в сторону послабления», — сказал Александр Лукьянов.

В то же время колоть скотину подворным способом для личного употребления по-прежнему можно, напомнил вице-губернатор.

Новая бойня в Панкрушихинском районе появилась накануне 2022 года. Facebook депутата Госдумы Ивана Лора.

Сколько на Алтае убойных пунктов?

Сегодня в Алтайском крае 90 убойных пунктов, работающих на давальческой основе — то есть они понимают мясо с частных подворий, объяснил Владимир Самодуров, руководитель управления ветеринарии Алтайского края.

С момента введения запрета появилось 23 новые бойни. Загружены они сегодня более чем на 50%, очередей нет.

А вот нет убойных пунктов в восьми районах. В то же время, по словам Самодурова, «решается вопрос о строительстве боен в двух районах» — Угловском и Солонешенском.

«В оставшихся районах, где у нас нет убойных пунктов, традиционно скот вывозился в живом виде и реализовался не только на территории Алтайского края, но и в других регионах», — сказал Самодуров.

Новая бойня в Панкрушихинском районе появилась накануне 2022 года. Facebook депутата Госдумы Ивана Лора.

Как власти стимулируют строительство боен?

По словам Александр Евстигнеева, предприниматель, желающий построить такой объект, может получить два вида поддержки: льготный инвесткредит на семь лет под 4,5% годовых (до 10 млн рублей) и субсидирование 50% затрат на оборудование.

Причем можно получить оба вида поддержки. Поддержкой воспользовался пока только один предприниматель — он уже построил убойный пункт в Усть-Пристанском районе.