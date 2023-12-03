3 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Убрать отовсюду "полицейского с Рублевки" предложила блогерша

Блогерша Айза посмотрела сериал «Слово пацана», похвалила сыгравших в нем актеров за внешность и вдруг высказалась об актере, который не снимался в картине.

Сериал "Полицейский с Рублевки", актеры Александр Петров и Сергей Бурунов
Сериал "Полицейский с Рублевки", актеры Александр Петров и Сергей Бурунов
kinopoisk.ru

Речь идет об Александре Петрове.

По словам Айзы, у нее появилась "офигенская идея" — убрать Александра Петрова отовсюду, указывает Газета.Ru.

По ее мнению, он не секси, некрасивый. Правда, она не видела картины, в которых он играл. Однако "вырезки" — так она выразилась — с его участием ей не понравились.

Она также пыталась найти красивое фото 34-летнего актера. Но, увы, — ей это не удалось.

Айза тут же оговорилась, что имеет право высказать свое личное мнение.

В 2022 году Петров отказался сниматься в кино и сериалах. Тогда он поставил актерскую карьеру на паузу и решил подумать над планами.

Также он встретился особенным ребенком из Барнаула.

Актер стал широко известен после сериала "Полицейский с Рублевки". После снимался в фильмах и сериалах «Лед», «Т-34», «Притяжение», «Гоголь. Начало», «Звоните ДиКаприо!», «Метод» и др.

Один из самых востребованных актеров последнего времени.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость