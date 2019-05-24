Участники Дня ходьбы смогут продегустировать более 2 тысяч литров йогурта

Очередной фестиваль продуктов «Вкусные выходные» состоится в ближайшее воскресенье, 26 мая. Он пройдет в рамках масштабного спортивного праздника «День ходьбы» на пятом километре барнаульской Трассы здоровья.

В этот день Барнаульский молочный комбинат приготовит для участников Дня ходьбы большую развлекательную программу с конкурсами и подарками. Главным событием гастрономического фестиваля «Вкусные выходные» станет массовая дегустация йогуртов «Молочная сказка» — всего будет подготовлено для спортсменов более 2 тысяч литров йогурта.

Напомним, в минувшие выходные в Барнауле прошел первый фестиваль продуктов «Вкусные выходные». Праздник состоялся в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день был приготовлен самый большой йогурт «Молочная сказка». Свидетелями нового гастрономического рекорда стали более тысячи жителей Барнаула и гостей города. Готовили молочное лакомство гости праздника — Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, телевизионная ведущая Вера Климанова, шоумен Артем Макота и начальник производства АО «Барнаульский молочный комбинат» Вера Стоянова.

Второй фестиваль продуктов «Вкусные выходные» состоится 26 мая на пятом километре барнаульской Трассы здоровья.

Старт Дня ходьбы в 10.00 часов на лыжной базе «Динамо».

Подробности в официальной группе ВКонтакте.