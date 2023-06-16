Участок барнаульского ЖК полностью зарос некультурной травой

Газон барнаульского ЖК "Озон" зарос подозрительного вида травой. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Жильцы сообщают, что участок перед ЖК недавно вспахали и засеяли газонной травой. Однако вместо зелени весь участок зарос растением, по внешнему виду напоминающим коноплю.

Есть вероятность, что это Конопля сорная, которая произрастает в степях Южной Сибири. Растение предпочитает плодородные почвы и широко произрастает по обочинам дорог, насыпям, полосам отчуждения, залежам, балкам и в других местах.

Распространение этой травы часто носит очаговый характер.

Люди в комментариях не упустили случая пошутить на эту тему: