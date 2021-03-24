Участок Чуйского тракта в Алтайском крае закрыли для автобусов

С 14:30 24 марта в Алтайском крае закрыли для движения участок Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 345-й км (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск) для грузовиков и пассажирских автобусов.

На трассе снег, метель, ветер 20−25 м/c, при порывах он достигает 40 м/с.

«Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий», — уточняют в Упрдор «Алтай».

Для всех видов транспорта остается закрытой трасса А-322 на участке от Барнаула до Рубцовска (км 11 — км 298) и следующие участки: