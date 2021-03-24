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Участок Чуйского тракта в Алтайском крае закрыли для автобусов

С 14:30 24 марта в Алтайском крае закрыли для движения участок Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 345-й км (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск) для грузовиков и пассажирских автобусов.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

На трассе снег, метель, ветер 20−25 м/c, при порывах он достигает 40 м/с.

«Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий», — уточняют в Упрдор «Алтай».

Для всех видов транспорта остается закрытой трасса А-322 на участке от Барнаула до Рубцовска (км 11 — км 298) и следующие участки:

  • Поспелиха — Курья — Третьяково с 9 по 169 км,
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области с 0 по 71 км,
  • Алейск — Чарышское на всем протяжении,
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до Усть-Пристани,
  • Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка от Новокалманка — гр Петропавловского района.
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