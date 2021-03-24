Участок Чуйского тракта в Алтайском крае закрыли для автобусов

На трассе снег, метель, ветер 20−25 м/c, при порывах он достигает 40 м/с.
«Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий», — уточняют в Упрдор «Алтай».
Для всех видов транспорта остается закрытой трасса А-322 на участке от Барнаула до Рубцовска (км 11 — км 298) и следующие участки:
- Поспелиха — Курья — Третьяково с 9 по 169 км,
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области с 0 по 71 км,
- Алейск — Чарышское на всем протяжении,
- Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до Усть-Пристани,
- Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка от Новокалманка — гр Петропавловского района.