Ученые института рака случайно нашли в человеческой голове неизвестный орган

Открытие произошло случайно. Инструмент для диагностики должен находить в теле опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы. В итоге специалисты обнаружили на снимках два неизвестных органа.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез», — заявил ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

Органу дали название «трубчатые железы», поскольку они расположены над трубчатым валиком (возвышение в носовой части глотки).

Радиолог-онколог Ваутер Вогель рассказал об открытии.

«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — прокомментировал специалист.

Соответствующие железы обнаружили у всех 100 пациентов, обследованных с помощью сканера.

Также ученые провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило существование этой «структуры», пишет Lenta.ru.

В отчете об исследовании указано, что так называемые трубчатые железы не были прежде описаны ни в одном источнике.

Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.