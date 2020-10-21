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Жизнь

Ученые института рака случайно нашли в человеческой голове неизвестный орган

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили скрытый внутри головы человека неизвестный науке орган, напоминающий слюнные железы.

Мозг.
Мозг.
СС0.

Открытие произошло случайно. Инструмент для диагностики должен находить в теле опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы. В итоге специалисты обнаружили на снимках два неизвестных органа.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез», — заявил ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

Органу дали название «трубчатые железы», поскольку они расположены над трубчатым валиком (возвышение в носовой части глотки).

Радиолог-онколог Ваутер Вогель рассказал об открытии.

«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — прокомментировал специалист.

Соответствующие железы обнаружили у всех 100 пациентов, обследованных с помощью сканера.

Также ученые провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило существование этой «структуры», пишет Lenta.ru.

В отчете об исследовании указано, что так называемые трубчатые железы не были прежде описаны ни в одном источнике.

Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

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