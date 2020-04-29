Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Будет жарко. Ученые назвали новую глобальную угрозу 2020 года

Метеорологи назвали 2020 год потенциально самым жарким в истории наблюдений и рассказали о новой глобальной угрозе, сообщает lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявляют, что существует 75-процентная вероятность того, что в 2020 году показатели средней температуры достигнут экстремально высоких значений.

Рекордное потепление в 2016 году объяснялось влиянием Эль-Ниньо — колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Однако сейчас ученые не ожидают Эль-Ниньо, причиной жары станут выбросы от сжигания ископаемого топлива.

Даже если 2020 год не станет самым жарким годом, в NOAA уверены, что он окажется в пятерке самых жарких лет. Так, уже в феврале исследовательская база в Антарктике зарегистрировала самую высокую температуру за всю историю наблюдений.

Ранее зарубежные метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость