Будет жарко. Ученые назвали новую глобальную угрозу 2020 года

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявляют, что существует 75-процентная вероятность того, что в 2020 году показатели средней температуры достигнут экстремально высоких значений.
Рекордное потепление в 2016 году объяснялось влиянием Эль-Ниньо — колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Однако сейчас ученые не ожидают Эль-Ниньо, причиной жары станут выбросы от сжигания ископаемого топлива.
Даже если 2020 год не станет самым жарким годом, в NOAA уверены, что он окажется в пятерке самых жарких лет. Так, уже в феврале исследовательская база в Антарктике зарегистрировала самую высокую температуру за всю историю наблюдений.
Ранее зарубежные метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России.